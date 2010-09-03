Винский организует мэрам городов «день вопросов и ответов»

Партия «Народная власть» инициирует отчет местной власти перед жителями соответствующих территориальных общин.

Как сообщили в пресс-службе партии «Народная власть», в субботу, 4 сентября, в 12 часов возле городских советов состоятся собрания жителей соответствующих населенных пунктов. На собрания приглашены городские председатели, а также депутаты местных советов.

На собраниях будут ожидаться публичные отчеты представителей власти за период их работы о выполнении избирательных программ и предвыборных обещаний, данных во время прошлых выборов.

«Во время выборов традиционно раздается много обещаний. Более того, обещания эти очень часто повторяются одними и теми же политиками от выборов к выборам.

Поэтому мы предлагаем представителям нынешней власти на местах, которые снова пойдут на выборы, сперва отчитаться за сделанное. А также за то, что сделано не было», - сообщается в пресс-релизе.

В «Народной власти» признаются, что вопросы к местной власти будут откровенными, и потому во многих случаях неприятными, потому что будут касаться остановившихся лифтов и «дерибана» коммунальной собственности, разбитых дорог и гор мусора в подворотнях, холодных батарей и отсутствия горячей воды, нерешенных транспортных проблем и тому подобное».

«Власть сама по себе не изменится. Не стоит ждать служения людям ни от каких обладателей властных кресел, если мы не заставим им считаться с нами, если не дадим им понять, что не прощаем обмана и бездеятельности. Местная власть должна быть реально подконтрольной и подотчетной народу!» - подчеркивается в сообщении пресс-службы партии «Народная власть».