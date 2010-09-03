Киев взял кредит, чтобы отдать долг Киевэнерго

Столица получила 1,5 млрд. грн. кредита на погашение долга за газ перед компанией «Киевэнерго» от двух банков – «Укрэксимбанк» и «Ощадбанк» - по самой низкой ставке в размере 12,75% со сроком погашения три года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Александр ПОПОВ, говоря о подготовке столицы к новому отопительному сезону.

Он подчеркнул, что власти столицы решили важнейший вопрос – вопрос расчетов за потребленный газ.

«Сегодня самая низкая ставка, которая теоретически и практически может быть в нашей стране, – это 12,75% - это ставка, по которой нам с помощью правительства, Нацбанка Украины, лично премьер-министра и лично руководителя Нацбанка предоставлен такой льготный кредит для того, чтобы мы решили эти проблемы», - сказал А.ПОПОВ.

Он сообщил, что «Укрэксимбанк» предоставил столице 500 млн. грн. кредита, «Ощадбанк» - 1 млрд. грн. Предоставлены они сроком на три года.

«В этом году мы обслуживаем только процент по обслуживанию этого кредита. В будущем году начнем его погашение», - сообщил А.ПОПОВ, отметив, что механизм погашения отработан Министерством финансов Украины.

В то же время он напомнил, что общая сумма долга Киева составляет около 2 млрд. грн., поэтому остается нерешенным вопрос еще относительно 500 млн. грн. долга перед «Киевэнерго». По мнению А.ПОПОВА, эта проблема будет решаться в дальнейшем при участии Национальной комиссии регулирования электроэнергетики. По его словам, сейчас власти Киева проводят по этому вопросу консультации. Он предположил, что долг в 500 млн. грн. будет реструктуризирован или будут уменьшены проценты по обслуживанию существующих у Киева кредитов.

Он еще раз подчеркнул, что выступает против получения городом в будущем новых кредитов.

Возвращаясь к вопросу подготовки города к отопительному сезону, А.ПОПОВ заверил: «Мы нормально войдем в новый отопительный сезон, и нормально его пройдем».

Справка УНИАН, по состоянию на 1 июля с.г. долг КГГА перед компанией «Киевэнерго» по компенсации разницы в тарифах составлял 2 млрд. 98 млн. грн.

По состоянию на 27 августа АЭК «Киевэнерго» задолжала ДК «Газ Украины» свыше 1,93 млрд. грн. (уровень оплаты в 2010 г. - 56%).