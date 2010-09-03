Турчинов: у нас можно ждать даже закрепления полномочий Януковича

Первый заместитель председателя ВО «Батьківщина» Александр ТУРЧИНОВ не исключает юридического закрепления широких полномочий Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, которые он имеет сегодня.

Об этом заявил журналистам первый заместитель председателя партии «Батьківщина» Александр ТУРЧИНОВ, комментируя обращение Министерства юстиции Украины к Конституционному Суду Украины о наличии оснований для отмены политической реформы 2004 года.

«К сожалению в нашей стране нет ни простого суда, ни Конституционного. То, что ЛАВРИНОВИЧ делает заявления, которые может обжаловать любой юрист, поскольку вопросы процедуры принятия конституционных изменений надо обсуждать до того, как они вступили в силу. После того, как новая Конституция, или измененная Конституция, вступили в силу, этот исключительно теоретический вопрос. Хотя, безусловно, в нашей стране, где юристы дают такие комментарии, можно ожидать чего угодно, в том числе и юридического закрепления безграничных полномочий ЯНУКОВИЧА, которые он сегодня имеет», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня Министерство юстиции Украины направило в Конституционный Суд свое заключение о наличии оснований для отмены изменений в Конституцию 2004 года.