Политолог: КС может вернуть Януковичу права Кучмы

Председатель правления Центра политико-правовых реформ Игорь КОЛИУШКО сомневается в возможности внесения осенью изменений в Конституцию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера на пресс-конференции в Киеве.

“Очень сомневаюсь в возможности найти 300 голосов народных депутатов Украины в Верховной Раде Украины для серьезных изменений в Конституцию Украины”, - сказал И.КОЛИУШКО.

По его словам, парламент может внести незначительные изменения в Конституцию, но вряд ли депутатам удастся внести радикальные изменения, которые связаны “с глобальным переделом власти”.

Эксперт напомнил, что в Конституционном Суде Украины открыто производство по делу о неконституционности процедуры внесения изменений в Основной Закон в 2004 году. По его словам, тогда “действительно было нарушено несколько процедурных моментов”.

По мнению И.КОЛИУШКО, если Конституционный Суд примет решение, что нарушения были достаточно существенными, то данный закон должен быть признан неконституционным, а это значит, что все законодательство должно быть приведено в соответствие с положениями Конституции в редакции 1996 года. По его словам, это, в основном, может касаться полномочий правительства и ряда органов исполнительной власти, которые были образованы правительством. Эксперт напомнил, что той редакцией Основного Закона предусмотрено, что Президент Украины может без каких-либо объяснений отправлять премьер-министра в отставку.

И.КОЛИУШКО отметил, что “тогда мы возвращаемся к модели, которая была во времена КУЧМЫ, когда Президент меньше или больше конфликтовал с парламентом”.

По его словам, “для общества, для правовой системы Украины было бы хорошо, чтобы решение, которое примет Конституционный Суд, было грамотно и полно обоснованно, чтобы это не было опять бегство - что-то сказали коротенько и скрылись, как в других решениях Конституционного суда”.

Как сообщал УНИАН, 27 августа Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил о необходимости вернуться к Конституции 1996 года.