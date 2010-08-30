Янукович: ради Евросоюза Украина выполнит все "домашние задания"

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что евроинтеграция является для Украины цивилизационным выбором.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил на встрече с представителями немецких деловых кругов, которая состоялась сегодня в Берлине.

«Для Украины евроинтеграция – это не только внешнеполитический приоритет, но это наш цивилизационный выбор», - заявил он.

По словам главы государства, «это те ориентиры, к которым мы должны стремиться».

«И только тогда мы получим такую страну, о которой мы мечтаем», - заметил Президент.

Как заявил В.ЯНУКОВИЧ, Украина уже в ближайшее время надеется на заключение Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, создание углубленной зоны свободной торговли и учреждение безвизового режима со странами Евросоюза.

«Мы готовы выполнить для этого, как говорят, все домашние задания», - заверил Президент.