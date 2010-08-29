Тимошенко: солнца не видел тот, кто не был под землей

Экс-премьер-министр Украины, лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО сознается, что ордена "Шахтерской славы", которыми ее наградили горняки, - важнейшие в ее жизни награды. На этом она акцентировала в приветствии шахтерам с их профессиональным праздником.

В сообщении, размещенном на сайте Ю.ТИМОШЕНКО, отмечается: "Ваш труд очень тяжелый и крайне нужен нашей Родине, потому что настоящей политической независимости без энергетической независимости не может быть".

При этом Ю.ТИМОШЕНКО подчеркивает, что о проблемах шахтеров она может "говорить без шпаргалок специалистов, потому что всю свою жизнь во власти посвятила тому, чтобы люди такой тяжелой профессии были социально защищены и чувствовали заботу государства”.

“Несколько лет назад, - вспоминает Ю.ТИМОШЕНКО, - я впервые спустилась в забой и поняла, почему шахтеры говорят, что солнца не видел тот, кто не был под землей. Тогда я была поражена всем увиденным и сказала, что политикам нужно побывать в забое, чтобы они поняли, что ваш труд нуждается в сверхусилиях и настоящей любви к семье и Родине”.

Сегодняшней власти Ю.ТИМОШЕНКО советует также спуститься в забой для того, чтобы осознать, что День шахтера - это не только один день в календаре, а речь идет о судьбах тысяч людей, их семей и будущем небольших шахтерских городков.

“И об этом нужно помнить ежедневно”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она поблагодарила шахтеров за нелегкий труд и выразила надежду, что “наступит время, когда европейские коллеги будут завидовать украинским шахтерам”.