Ющенко: время безрезультатных круглых столов прошло

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от парламентско-правительственного большинства отказаться от антизаконных действий и призывает Конституционный Суд Украины безотлагательно обнародовать заключения по наиболее принципиальным делам его производства.

Об этом идет речь в Обращении Президента Украины по случаю годовщины парламентских выборов 2006 года.

Также глава государства настаивает на утверждении Верховной Радой в виде Закона Украины ключевых договоренностей между большинством и оппозицией, направленных на реализацию стратегических приоритетов страны и ее граждан.

Говоря о работе ВР V созыва, Президент констатировал, что “осознание особой политической обязанности и ответственности за судьбу государства и благосостояние людей до сих пор не стало определяющим мотивом деятельности многих украинских парламентариев”.

По словам В.ЮЩЕНКО, вместо того, чтобы вести политический процесс конституционным путем, отдельные политические силы начали манипулировать буквой Основного Закона государства и искажать его положения.

“За восемь месяцев существования действующей парламентской коалиции мы стали свидетелями целенаправленного наступления на конституционный строй страны, постоянной борьбы за полномочия с одновременным нарушением воли избирателей”, подчеркивается в обращении.

По убеждению Президента, политическая нестабильность создала серьезную угрозу национальной безопасности, суверенитету и экономическому развитию страны. “Страна теряет возможности для остро необходимой борьбы с бедностью, нарастающей преступностью, коррупцией, для проведения политики повышения социальных стандартов, для реформы системы здравоохранения, для обеспечения первоочередных потребностей людей”, говорится в обращении.

Также, по словам В.ЮЩЕНКО, “за последний год Украина столкнулась со многими циничными примерами политических интриг и предательств, однако наиболее угрожающей стала тенденция к узурпации власти”.

Президент напомнил, что большинство в парламенте одобрило нелегитимный закон о Кабинете Министров, который ставит правительство вне рамок Закона, системно нарушает Конституцию Украины и ограничивает конституционные права граждан Украины.

Также глава государства заявил о дерзкой кампании в Верховной Раде по организации перехода отдельных депутатов в действующую коалицию вопреки национальному законодательству.

В связи с этим Президент отметил, что согласно Конституции Украины, в Верховной Раде коалиция формируется депутатскими фракциями на протяжении одного месяца со дня открытия первого заседания парламента или на протяжении месяца со дня прекращения деятельности предыдущей коалиции депутатских фракций.

“Подчеркиваю: Конституция определяет четкие временные рамки формирования коалиции и ее природу - на основе депутатских фракций, а не на основе индивидуального или группового членства”, говорится в обращении главы государства.

По убеждению В.ЮЩЕНКО, “то, что сегодня происходит в Верховной Раде, - это не просто коалиционное перерождение, а явная ревизия воли украинских избирателей, нарушение Конституции Украины и прямая дорога беззакония”.

Президент убежден, что совокупность таких действий создает основания для признания антиконституционным характер работы парламентского большинства и нелегитимной деятельности правительства Украины.

“Со всей ответственностью утверждаю - результаты года деятельности Верховной Рады Украины не отвечают ожиданиям граждан Украины, отдельные позитивные достижения нивелированы системным политическим и правовым своеволием, а темпы негативных тенденций в очередной раз подтверждают пустоту обещаний и деклараций”, сказано в обращении.

Президент настаивает, что такое состояние дел должно быть немедленно изменено, и “как всенародно избран глава Украинского государства я требую от парламентско-правительственного большинства отказаться от антизаконных действий, призываю Конституционный Суд Украины безотлагательно обнародовать заключения по наиболее принципиальным делам его производства и настаиваю на утверждении парламентом в виде Закона Украины ключевых договоренностей между большинством и оппозицией, направленных на реализацию стратегических приоритетов страны и ее граждан”.

“Время безрезультатных «круглых столов» прошло. Политики должны нести ответственность. В другом случае свое слово скажет Украинский народ”, подытожил Президент.