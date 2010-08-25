В Ровно почтили память Василия Червония

В Ровно торжественно открыли памятник народному депутату Украины четырех созывов, экс-губернатору Ровенской области, члену Высшего церковного совета Украинской православной церкви Киевского патриархата Василию Червонию.

Как передает корреспондент УНИАН, памятник известному политику открыт и освящен на его могиле, на территории кафедрального Свято-Покровского собора, в котором В.Червоний был церковным старостой.

Кроме открытия памятника, в День независимости Украины память о В.Червоние отмечена также в ровенском Народном доме. Там в его бывшем рабочем кабинете по инициативе подразделения Украинского казачества «Волынская Сечь», кошевым атаманом которого был погибшим, открыта комната-музей.

В церемонии открытия музея-комнаты приняли участие родственники В.Червония, депутаты областного и городского советов, его друзья и побратимы.

Как сообщал УНИАН, В.Червоний погиб 4 июля 2009 года от удара молнии во время отдыха на одном из прудов недалеко от Ровно.