В ГПУ говорят, что Иващенко нанес убытков на 17 миллионов

17:31, 25 августа 2010
Политика
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И.о. министра подписал план санации

Валерий ИВАЩЕНКО
Бывшему исполняющему обязанности министра обороны Украины Валерию ИВАЩЕНКО инкриминируют дачу незаконного разрешения на реализацию целостного имущественного комплекса государственного предприятия Министерства обороны „Феодосийский судомеханический завод”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры 20 августа было возбуждено уголовное дело в отношении В.ИВАЩЕНКО согласно ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что он в ноябре прошлого года, занимая указанную должность, злоупотребляя служебным положением, вопреки интересам службы, в нарушение требований ч.1 ст.19 Закона Украины „О возобновлении платежеспособности должника или признании его банкротом” и п.2. ст.5 Закона Украины „О приватизации государственного имущества” подписал план санации относительно реализации целостного имущественного комплекса государственного предприятия Министерства обороны Украины „Феодосийский судомеханический завод”. В результате таких действий государству нанесен ущерб на сумму свыше 17 млн. грн.

24 августа по представлению Генпрокуратуры В.ИВАЩЕНКО избрана мера пресечения – взятие под стражу.

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