Неизвестные пытались поджечь мечеть в Симферополе
17:14, 25 августа 2010Политика
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Мусульмане обратились в милицию
Неизвестные пытались поджечь ворота мечети Сеит Сеттар в Симферополе и исписали их оскорбительными для крымских татар надписями.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель Духовного управления мусульман Крыма.
«Вечером 23 августа неизвестные лица кинули какую-то горючую смесь на ворота и, видимо, до этого написали на них оскорбительные для крымских татар и мусульман выражения», - сказал он.
По его словам, сторож мечети предотвратил распространение огня.
Мусульмане обратились по поводу происшествия в милицию.
Кроме того, 23 августа в Симферополе на мемориале жертвам депортации была обнаружена надпись «Крим український, а не татарський. Слава Україні!».
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