У Тимошенко сообщили о диверсии (фото)

Сегодня ночью на трассе Переяслав-Хмельницкий-Киев были испорчены десятки биллбордов партии ВО «Батькивщина». Количество уничтоженной рекламы указывает на системную организованную диверсию, сообщает официальный сайт БЮТ.

Как отмечают в пресс-службе ВО "Батькивщина", "варварская война против рекламных щитов в который раз засвидетельствовала о готовности власти любым способом лишить граждан права на осуществление демократического волеизъявления".

"Уничтожая биллборды партии «Батькивщина», власть тем самым демонстрирует, кого именно она видит своим главным оппонентом, способным противостоять ее антинародной политике .

Партия «Батькивщина» призывает народ Украины дать соответствующую оценку действиям власти на выборах в местные органы власти 31 октября".