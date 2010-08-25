Киевсовет проголосовал за чистку КГГА

Киевский городской совет проголосовал за сокращение количества работников Киевской городской государственной администрации на 20%.

Как передает корреспондент УНИАН, за решение «О проведении организационно-правовых мероприятий по оптимизации структуры исполнительного органа Киевского городского совета» проголосовали 64 депутата Киевсовета.

В частности, решением предусматривается сокращение предельной численности работников исполнительного органа Киевсовета не менее чем на 20% по сравнению с 1 ноября 2009 года.