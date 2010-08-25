Киевсовет проголосовал за чистку КГГА
13:30, 25 августа 2010Политика
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Не менее чем на 20%
Киевский городской совет проголосовал за сокращение количества работников Киевской городской государственной администрации на 20%.
Как передает корреспондент УНИАН, за решение «О проведении организационно-правовых мероприятий по оптимизации структуры исполнительного органа Киевского городского совета» проголосовали 64 депутата Киевсовета.
В частности, решением предусматривается сокращение предельной численности работников исполнительного органа Киевсовета не менее чем на 20% по сравнению с 1 ноября 2009 года.
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