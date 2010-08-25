Внеочередное заседание ВР созывают на 30 августа

На сегодняшний день собрано необходимое количество подписей народных депутатов для проведения внеочередной сессии Верховной Рады 30 августа.

Об этом в интервью агентству УНИАН сообщила пресс-секретарь председателя Верховной Рады Ольга ЧЕРНАЯ.

Отвечая на вопрос, собраны ли и поданы ли в парламент подписи депутатов относительно проведения внеочередной сессии, она сказала: «Необходимое количество подписей собрано. Готовится соответствующее распоряжение председателя Верховной Рады Украины по этому вопросу».

О.ЧЕРНАЯ отметила, что «в соответствии с ч. 2 ст. 83 Конституции Украины и ст. 11 Закона «О Регламенте Верховной Рады Украины» инициируется внеочередная сессия 30 августа 2010 года».

О.ЧЕРНАЯ сообщила, что на этом заседании предусмотрено рассмотрение трех вопросов. По ее словам, речь идет о рассмотрении законопроекта о внесении изменений в закон о местных выборах.

Кроме того, планируется рассмотрение проекта закона о внесении изменений в закон о государственных гарантиях восстановления сбережений граждан Украины (о механизме возврата сбережений).

Как сказала пресс-секретарь председателя ВР, также будет рассматриваться вопрос выполнения мер по социальной защите населения в связи с повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги.