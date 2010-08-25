Азаров решил, что осчастливил украинцев, и вся Европа позавидует?

В Украине, по сравнению с другими странами Европы, наименьший процент оплаты по коммунальным платежам граждан от их доходов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабинета министров заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Мы ввели самое низкое в Европе соотношение между доходами граждан и долей, которую они платят за коммунальные услуги», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что благодаря выделению субсидий пенсионеры будут платить за коммунальные услуги не больше 10% дохода, а работающие граждане – не больше 15%.