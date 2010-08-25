Черновецкий нашелся
Сегодня - заседание Киевсовета
«Газете по-киевски» удалось разыскать мэра Киева Леонида Черновецкого. Как оказалось, киевский градоначальник отдыхает в женевском отеле Four Seasons Hotel des Bergues.
А внезапность, с которой было собрано сегодняшнее заседание Киевсовета, намеченное на 12.00, вызвала у издания следующие вопросы:
– Леонид Михайлович, как отдыхается?
– Нормально, кто это?
– «Газета по-киевски». Вы знаете, что завтра состоится сессия Киевсовета?
– Ммм... да.
– По чьему распоряжению?
– Эммм...
– По вашему?
– Конечно, да, по моему.
– Тут ходят упорные слухи, что вы собираетесь в отставку?
– Да глупости это все, я вас прошу.
– А когда вас в Киеве-то ждать?
– Скоро. На днях. А может, даже к сессии.
– Так она же завтра!
– Все, ладно, пока.
Интерьер номеров в отеле Four Seasons Hotel des Bergues разрабатывал известный французский дизайнер Пьер-Ив Рошон. Он сочетает в себе «роскошную элегантность, классический стиль и современные возможности техники». Из окон номеров отрываются великолепные виды на Женевское озеро, Старый город или внутренний дворик. Стоимость номеров стартует от $600, апартаментов – от $820, королевских номеров – от $1700 за сутки.