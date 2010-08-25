Черновецкий нашелся

«Газете по-киевски» удалось разыскать мэра Киева Леонида Черновецкого. Как оказалось, киевский градоначальник отдыхает в женевском отеле Four Seasons Hotel des Bergues.

А внезапность, с которой было собрано сегодняшнее заседание Киевсовета, намеченное на 12.00, вызвала у издания следующие вопросы:

– Леонид Михайлович, как отдыхается?

– Нормально, кто это?

– «Газета по-киевски». Вы знаете, что завтра состоится сессия Киевсовета?

– Ммм... да.

– По чьему распоряжению?

– Эммм...

– По вашему?

– Конечно, да, по моему.

– Тут ходят упорные слухи, что вы собираетесь в отставку?

– Да глупости это все, я вас прошу.

– А когда вас в Киеве-то ждать?

– Скоро. На днях. А может, даже к сессии.

– Так она же завтра!

– Все, ладно, пока.

Интерьер номеров в отеле Four Seasons Hotel des Bergues разрабатывал известный французский дизайнер Пьер-Ив Рошон. Он сочетает в себе «роскошную элегантность, классический стиль и современные возможности техники». Из окон номеров отрываются великолепные виды на Женевское озеро, Старый город или внутренний дворик. Стоимость номеров стартует от $600, апартаментов – от $820, королевских номеров – от $1700 за сутки.