Ланге так и не объяснили, почему его не пускали в Украину

Председатель киевского представительства Фонда Конрада Аденауэра Нико ЛАНГЕ не может объяснить, почему его задержали в аэропорту «Борисполь» в июне этого года.

В эфире телеканала ТВі он заявил: «Я не могу объяснить, почему эта ситуация была. Я знаю, что это было недоразумение. Для Фонда Аденауэра в Украине это значит, что мы продолжаем нашу работу. Были уже много дискуссий между украинскими и немецкими ответственными институтами. Я думаю, что они уже решили этот вопрос».

Также Н.ЛАНГЕ сообщил, что руководство Германии хорошо осведомлено о ситуации в Украине: «У Ангелы МЕРКЕЛЬ есть все возможности получить всю информацию об Украине. Можете мне поверить, она хорошо осведомлена о ситуации в Украине»

Как сообщал УНИАН, Н.ЛАНГЕ был задержан украинскими пограничниками 26 июня в аэропорту "Борисполь" и содержался там на протяжении 10 часов, пока власть Украины не отменила запрет на его въезд в Украину.

30 июня заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН заявила, что службы, которые не пропускали в Украину Н.ЛАНГЕ, имели очень серьезную аргументацию относительно своих действий.

27 мая в своей аналитической статье «Первые 100 дней после смены власти в Украине: авторитарные тенденции и сближение с Россией», размещенной на официальном сайте представительства в Украине фонда, Н.ЛАНГЕ критически оценил действия команды Президента Виктора ЯНУКОВИЧА и перемены в Украине, произошедшие после его прихода к власти.

30 июля Генеральная прокуратура Украины признала, что Н.ЛАНГЕ был задержан по поручению Службы безопасности Украины из-за его вмешательство во внутренние дела Украины.