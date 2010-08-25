Янукович не спрашивал Кучму разрешения уничтожить его творение

Первый президент Леонид Кравчук против отмены политической реформы 2004 года через КС.

Об этом он заявил в интервью 5 каналу.

"Нынешняя форма управления является несовершенной, и изменения в Конституцию надо внести, более четко расписать полномочия. Но это совсем не означает, что нам надо вернуться назад", - отметил он.

Кравчук спросил, почему Кучма сам внес изменения в Конституцию. "Он мне сказал, что та форма была несовершенной, и более присущей для Украины является форма парламентско-президентская", - ответил сам себе президент.

"Сегодня, не спросив разрешения Кучмы, он это мне сам сказал, они пробуют вернуться назад, еще и в своеобразный способ", - возмутился Кравчук.

Кравчук подчеркнул, что у КС нет "никаких полномочий отменять политреформу", и из суда снова делают "балерину в политическом смысле слова".

"Недавно Янукович назвал Кучму архитектором реформ. Я кстати, не знал, что у нас есть архитектор... Потому что есть архитектор, а реформы не проводятся. Архитектор предложил парламентско-президентскую форму правления. Зачем же тогда менять? Надо выполнять", - заявил Кравчук.

Украинская правда