Тимошенко намерена разработать новую редакцию Конституции

Лидер объединенной оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что ее команда намерена разработать новый проект построения Украины, который будет состоять из новой редакции Конституции и ряда законопроектов для совершенствования украинского законодательства.

Как сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она сказала вчера в Киеве во время митинга, посвященном 19-й годовщине провозглашения Независимости Украины.

"Нам необходимо, наконец, выполнить национальную идею и национальную мечту не в лозунгах и в пустых бумагах, а в консолидированных документах – Конституции, законопроектах, чтобы показать, какой мы хотим видеть взлелеянную в мечтах Украину", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, этот проект должен пройти обстоятельное общественное обсуждение. "Мы пройдем с вами с этим проектом по всем предприятиям и высшим учебным заведениям, по студенческим и духовным кругам", - подчеркнула она.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что необходимость разработки новой Конституции и совершенствование законодательства обусловлены необходимостью недопущения возвращения государства к авторитарному или диктаторскому режиму.

"Для новой власти нет никакого контроля, никакой ответственности. Если в Украине при нашей Конституции могут рождаться авторитарные режимы, диктаторы и тираны, это значит, что Конституция в полной мере не работает", - сказала она.

"Мы начинаем эту работу, мы пройдем все этапы, и перед следующими выборами мы будем объединять людей вокруг этой идеи, вокруг Конституции и законопроектов, которые создают новую Украину, в которой больше не будет рабов и хозяев, в которой больше не будет олигархов и бесправных наемных работников, а в которой будет народ, нация, дух веры и справедливость", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.