Тимошенко намерена разработать новую редакцию Конституции
Чтобы не было ни рабов, ни хозяев
Лидер объединенной оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что ее команда намерена разработать новый проект построения Украины, который будет состоять из новой редакции Конституции и ряда законопроектов для совершенствования украинского законодательства.
Как сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она сказала вчера в Киеве во время митинга, посвященном 19-й годовщине провозглашения Независимости Украины.
"Нам необходимо, наконец, выполнить национальную идею и национальную мечту не в лозунгах и в пустых бумагах, а в консолидированных документах – Конституции, законопроектах, чтобы показать, какой мы хотим видеть взлелеянную в мечтах Украину", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.
По ее словам, этот проект должен пройти обстоятельное общественное обсуждение. "Мы пройдем с вами с этим проектом по всем предприятиям и высшим учебным заведениям, по студенческим и духовным кругам", - подчеркнула она.
Ю.ТИМОШЕНКО считает, что необходимость разработки новой Конституции и совершенствование законодательства обусловлены необходимостью недопущения возвращения государства к авторитарному или диктаторскому режиму.
"Для новой власти нет никакого контроля, никакой ответственности. Если в Украине при нашей Конституции могут рождаться авторитарные режимы, диктаторы и тираны, это значит, что Конституция в полной мере не работает", - сказала она.
"Мы начинаем эту работу, мы пройдем все этапы, и перед следующими выборами мы будем объединять людей вокруг этой идеи, вокруг Конституции и законопроектов, которые создают новую Украину, в которой больше не будет рабов и хозяев, в которой больше не будет олигархов и бесправных наемных работников, а в которой будет народ, нация, дух веры и справедливость", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.