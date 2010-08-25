Тимошенко хочет "информатора", который войдет в каждый дом

Лидер Всеукраинского объединения "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО, учитывая усиление цензурных явлений в украинских СМИ, выступила с инициативой создания независимой всеукраинской национальной газеты, которая будет предоставлять гражданам объективную информацию о реальном состоянии дел в Украинском государстве.

Как сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом лидер "Батьківщини" заявила во вторник на митинге, посвященном Дню Независимости Украины, который прошел у памятника Тарасу Шевченко в Киеве.

"Единая общеукраинская национальная газета, которая должна войти в каждый дом, которая будет написана не под кого, а ради Украины, которая будет открывать глаза людям - это наша с вами задача", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

"Вы знаете, что сегодня все центральные каналы телевидения захвачены олигархией, вы знаете, что сегодня там нет ни слова правды, а есть пропаганда унижения нашей родного государства и реализации чужой нам политики", - пояснила она такую инициативу.

"Я думаю, что мы сможем это с вами сделать, и газета станет тем организатором, тем информатором, как, куда, с кем, ради чего и каким путем нам двигаться", - подытожила Ю.ТИМОШЕНКО.