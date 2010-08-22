Матвиенко: старую Конституцию нужно вернуть, но не при Януковиче

Народный депутат, председатель Украинской Республиканской партии “Собор” Анатолий МАТВИЕНКО не поддерживает политическую реформу и выступает за возвращение Конституции образца 1996 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время пресс-конференции в Хмельницком.

“Политическая реформа, которую депутаты приняли в декабре 2004 года, является абсурдной. А Конституция-96 - лучше сбалансирована, чем та, по которой сейчас живет общество. Но попытка ревизии именно команды ЯНУКОВИЧА - это движение в никуда и спасение нынешнего Президента. В действительности нужно строить Украину”, – считает А.МАТВИЕНКО.

По его словам, в Основном Законе 1996 года заложена главная проблема, которая заключается в противостоянии правительству и парламенту.

“Помните, как парламент и правительство во времена КУЧМЫ тянули одеяло полномочий каждый на себя? Считаю, власть должна работать в треугольнике: сильный президент - сильное правительство - сильный парламент. Это было бы честно. Но установление белорусского или российского авторитаризма на территории Украины не поддерживаю”, - сказал депутат.

Он добавил, что нельзя поручать действующей Верховной Раде вносить изменения в Конституцию 1996 года.