Впервые прошел молодежный квест "Луцк – город героев"

В Луцке по случаю празднования Дня города впервые состоялся молодежный квест «Луцк – город героев».

Как передает корреспондент УНИАН, в этой интеллектуально-динамической игре приняло участие 12 команд, в целом около 60 участников, которые соревновались за право быть лучшими среди краеведов города.

По словам организаторов квеста, его маршрут проходил через 11 пунктов, на каждом из которых были задания. В целом, он охватывал два памятника – Михаила Грушевского и генерал-хорунжего Армии УНР Олексы Алмазова, а также улиц, переименованых в честь украинских героев – Степана Бандеры, Романа Шухевича и др.

Возраст участников составлял от 16 до 25 лет.

Победителем стала команда лучан «Могули», которая преодолела весь маршрут за рекордно короткое время – 1 час 15 минут. Второе и третье места разделили команды «Сало в шоколаде» и «Соседки». Победители получили уникальное издание «Летопись УПА».