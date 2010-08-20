Эксперт: если Президент "ссохся", то никакие поправки не помогут

Эксперты считают, что в Украине полномочия Президента зависят не от законов, а от личности, занявшей этот пост.

Такое мнение высказали эксперты в опросе, проведенном Институтом Горшенина.

В институте отмечают, что интересовались мнением экспертов относительно значения для страны принятия Верховной Радой Украины Закона «Об основах внутренней и внешней политики». В этом законе, посредством внесения поправки народным депутатом от БЮТ, уточнена суть понятия «национальная безопасность». Так, к вопросам, касающимся национальной безопасности, парламент отнес процессы во всех сферах жизни государства: начиная от вопросов культуры и заканчивая вопросами, связанными с фондовыми рынками. Что, по мнению экспертов института, фактически, привело к существенному расширению полномочий Президента без внесения изменений в Конституцию.

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, политолог Дмитрий ВЫДРИН полагает, что имидж государства зависит от личности Президента, от поддержки его электоратом и управленческими структурами. «Имидж зависит не от поправок к закону, а от моральной, реальной, электоральной легитимности власти. Американцы говорят: если приходит к власти сильный президент, он неизбежно расширяет свои полномочия в силу того, что его общественная и моральная легитимность такова, что она не может не быть выражена в каких-то дополнительных полномочиях либо зафиксированных в законе, либо просто принимаемых «де-факто», - отметил политолог. «Если личность Президента позволяет своей массивностью, своей репутацией, своей электоральной поддержкой дополнять что-то в юридическом поле, то это будет нормально, а если Президент – маленький, ссохшийся по своим репутационным возможностям, то какие бы поправки, расширяющие полномочия, дополнительно не вносили, эти полномочия не будут расширены», - подчеркнул Д.ВЫДРИН. Он думает, что сейчас электоральная поддержка Президента Виктора ЯНУКОВИЧА позволяет ему вести речь о расширении его полномочий на законодательном уровне. «Люди поддержали, люди голосовали, рейтинг Партии регионов пусть медленно, но растёт. Я думаю, что Президент, как любой нормальный властный человек, не может не воспользоваться этими тенденциями и сложившейся ситуацией. Поэтому в данной ситуации некоторое расширение его полномочий никак не скажется на репутации внутренней и внешней», – считает Д.ВЫДРИН.

Схожее мнение высказала и эксперт Института Горшенина Наталия КЛАУНИНГ. «Этот пример показывает, что полномочия не даются – они берутся. Взять их можно столько, сколько ты сам себе позволяешь – тут все зависит от личности Президента, его команды, его управленческой позиции. Можно иметь на входе сколько угодно полномочий, различных кредитов доверия и прочих благ, но не использовать их, – что всем нам явно продемонстрировал экс-Президент Виктор ЮЩЕНКО. А можно изначально иметь полномочий немного, но построить свою деятельность на новом посту так, чтобы добрать все недостающие – что демонстрирует нам Президент В.ЯНУКОВИЧ», - подчеркнула она.

Эксперт Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины Александр ПАЛИЙ считает, что в стране должна быть создана целостная система обеспечения национальной безопасности. «Должен быть сильный центр принятия решения, но в то же время, и конкурирующие органы для принятия решений в этой сфере, а этого, к сожалению, у нас нет. Это просто увеличение полномочий, но без надлежащей системы контроля это ещё и увеличение безответственности», – сказал он. Относительно международного имиджа Украины, А.ПАЛИЙ высказал мнение, что на нем и так сказалось неконституционное создание парламентского большинства и правительства. «Существует элементарный факт: нынешнее правительство совершенно не соответствует волеизъявлению украинских граждан (на парламентских выборах 2007 года – УНИАН), и, по сути, является узурпаторским. Я не говорю о Президенте – он всё-таки получил свои 48% или почти 49% голосов. И иностранные государства, и международные организации это понимают», - добавил он.

Президент аналитического Центра "Открытая политика" Игорь ЖДАНОВ отметил, что полномочия Президента определяет исключительно Конституция: «С точки зрения права – это, наверно, ничтожный акт, как выражаются сами «правовики - конституциалисты», но в условиях политических пертурбаций, возможно, это попытка – не путём внесения изменений в Конституцию, а путём изменения закона – каким-то образом расширить полномочия Президента». Эксперт прогнозирует, что это событие будет воспринято «на ура» гражданским обществом, политическими партиями, и не только оппозиционными. «Все понимают, что если мы откроем такой путь – то это просто приведёт к политической, правовой и конституционной нестабильности нашего государства, и все понимают, что закон изменить легче, чем Конституцию», – сказал И.ЖДАНОВ. Кроме того, он полагает, что международное сообщество негативно отнесётся к такому факту: «Это фактически – узурпация власти. Нельзя себе присваивать даже законом те полномочия, которыми Конституцией ты не наделён, поэтому я думаю, что такая ситуация будет резко негативно воспринята и за рубежом», – полагает И.ЖДАНОВ.