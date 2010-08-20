Адвокат Макаренко: у нас не правосудие, а «левосудие»

Печерский районный cуд Киева продлил до 10 октября арест экс-главы Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам адвокат А.МАКАРЕНКО Юрий СУХОВ.

«Такого юридического беспредела я еще не видел никогда, потому что при продлении срока содержания под стражей следователь должен указать в своем ходатайстве информацию о том, что есть доказательства обоснованности подозревать лицо в совершении преступления», - сказал Ю.СУХОВ.

Он отметил, что защитой было предоставлено суду заключение заведующего кафедрой уголовного права профессора Киевского национального университета Петра АНДРУШКО, которое не было учтено во время судебного заседания.

Ю.СУХОВ пояснил обращение защиты к научным работникам тем, что суд и следствие по делу А.МАКАРЕНКО не учитывают аргументы защиты. «Мы прибегли к мнению третьей стороны, независимой стороны, закон дает право проводить такие экспертизы, и, в принципе, в практике следователи учитывают это мнение, потому что это мнение светил. Тот, кто подписал это заключение, он является членом научно-консультационного совета Верховного Суда», - отметил Ю.СУХОВ.

В частности, в заключении говориться о том, что в действиях А.МАКАРЕНКО «невозможно ни под каким углом, ни под какой призмой усмотреть какое-либо должностное преступление».

«Ни в одном нормальном, уважающем себя государстве, ни в одном уважающем себя суде такое, наверное, невозможно. У нас не правосудие, а «левосудие»», - отметил Ю.СУХОВ по поводу решения суда.

Также он сообщил, что адвокаты намерены подать в трехдневный срок апелляцию на сегодняшнее решение суда, это они намерены сделать совместно с адвокатами экс-заместителя главы НАК «Нафтогаз Украины» Игоря ДИДЕНКО, которому суд сегодня также продлил арест до 10 октября.

«Скорее всего, завтра апелляция будет подана в Апелляционный суд. Я надеюсь, что Апелляционный суд более квалифицированно подойдет к рассмотрению этого вопроса и все же учтет, что вообще говорить о каком-либо преступлении в действиях МАКАРЕНКО бесполезно, а соответственно, и о его аресте», - отметил Ю.СУХОВ.

Как сообщалось, А.МАКАРЕНКО был задержан 23 июня в рамках расследования уголовного дела о нанесении ущерба Украине по результатам рассмотрения иска RosUkrEnergo к "Нафтогазу" в Стокгольмском арбитраже.

Именно А.МАКАРЕНКО в 2009 году возглавлял Государственную таможенную службу, которая провела растаможивание газа “РосУкрЭнерго”. В отношении А.МАКАРЕНКО было возбуждено уголовное дело по статье "служебная небрежность".

9 июля СБУ задержала бывшего первого заместителя председателя НАК «Нафтогаз Украины» И.ДИДЕНКО в рамках уголовного дела против него по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата чужого имущества в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.