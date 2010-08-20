Результаты рейда "Осторожно! Контрафактный цемент!"

В четверг, 26 августа, в 12.00 в информационном агентстве ЛигаБизнесИнформ (по адресу: г. Киев, ул. Шамрило, 23) состоится “круглый стол” на тему: "Как предотвратить появление контрафактных стройматериалов на рынке Украины? Результаты рейда Союза потребителей Украины по проверке цемента".

Участниками “круглого стола” будут обсуждаться проблемы на рынке строительных материалов, меры по недопущению появления контрафактной продукции, будут даны практические советы потребителям при покупке цемента и других материалов для строительства.

Союз потребителей Украины обнародует результаты общественного рейда "Осторожно! Контрафактный цемент!", который проводился летом в Киеве и Киевской области, продемонстрирует видео и фото материалы, снятые в ходе рейда, расскажет о недобросовестных предпринимателях, вводящих в заблуждение потребителей и работающих в неправовом поле.

Среди приглашенных - представители общественных потребительских организаций и испытательной лаборатории, руководители органов государственной власти, представители отечественных предприятий, строительных организаций:

Виктор ТРОФИМЕНКО – исполнительный директор Союза потребителей Украины.

Владислава ХИЖНЯК – первый заместитель председателя Госпотребстандарта Украины.

Вячеслав ГОЛУБОВСКИЙ – директор Департамента потребительской политики и рекламы Госпотребстандарта.

Петр ЛОПАТЬЕВ – исполнительный директор Ассоциации “Укрцемент”.

Сергей ДУДЗЯНОЙ - генеральный менеджер по продажам группы "Диккергоф".

Инесса РЯБОВА – начальник лаборатории ЗАО “Укргеолбудм”.

Олег ЦИЛЬВИК – исполнительный директор Ассоциации “Укринтерстандарт”.