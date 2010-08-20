Присяжнюк: экономика Украины уже стала на ноги

Председатель Киевской облгосадминистрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК убежден, что ситуация в украинской экономике стабилизировалась.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам в г. Обухове Киевской области, где проходят региональные торжественные мероприятия по случаю 19-й годовщины Независимости Украины.

«Сегодня экономика Украины уже стала на ноги. Что касается 19-й годовщины Независимости, то действительно сегодня Украину знают в мире, сегодня Украина мощная, она стала на ноги, и я уверен, что в ближайшие годы Украина скажет о себе», - отметил А.ПРИСЯЖНЮК.

Отвечая на вопрос, что именно мешает нашей стране нормально развиваться, губернатор сказал: «Мешает, так как и другим странам, недостаточность финансирования, недостаточно развитая экономика».

При этом он пожалел, что предыдущая власть оставила новой «непростую» ситуацию в государстве. «К сожалению, те условия в Украине, которые мы приняли, нам надо было полгода, чтобы стабилизировать ситуацию. Сегодня мы ситуацию стабилизировали. Экономика будет улучшаться, и люди будут жить лучше», - убежден А.ПРИСЯЖНЮК.