Янукович ходит по Сорочинской ярмарке

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ открыл Национальную Сорочинскую ярмарку.

Как передает корреспондент УНИАН, глава государства прибыл в село Большие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области, где проходят торжества по случаю открытия Национальной Сорочинской ярмарки.

Прибыв на территорию ярмарки, В.ЯНУКОВИЧ осмотрел выставки экспозиций мастеров декоративно-прикладного искусства, а также промышленные выставочные экспозиции, в частности, Японии, Узбекистана, Литвы, Китая.

«Сорочинская ярмарка стала визитной карточкой не только Полтавщины, но и всей Украины. Проходит ярмарка в Украине, начиная с XVI века…», - сказал Президент, обращаясь к участникам и гостям Сорочинской ярмарке.

По убеждению главы государства, мероприятия, подобные Сорочинской ярмарке, содействуют развитию деловой активности украинских предприятий во всем мире.

Он отметил, что нынешняя Сорочинская ярмарка посвящена 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В связи с этим, говоря о деятельности государства в вопросе социальной защиты граждан, В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что сегодня «власть начала работать». «Положительные сдвиги вселяют надежду на улучшение жизни и благосостояния украинцев уже в ближайшем будущем», - выразил убеждение В.ЯНУКОВИЧ.

Сейчас Президент осматривает экспозиции ярмарки.