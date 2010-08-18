Тягнибок готов сотрудничать со всеми, кроме...

Всеукраинское объединение "Свобода" готово сотрудничать со всеми, кроме Партии регионов.

Об этом заявил лидер политической силы Олег Тягнибок в эфире 5 канала.

"Мы готовы абсолютно со всеми проукраинскими актиянуковичовскими политическими силами, которые не исповедуют Кремлевскую политику, со всеми договариваться", - сообщил политик.

"Мы прекрасно понимаем, что есть определенный прагматический момент. Договариваться можно скажем не по пропорциональным, а мажоритарным отдельным округам", - уточнил он.

Украинская правда