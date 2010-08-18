Тягнибок готов сотрудничать со всеми, кроме...
08:24, 18 августа 2010Политика
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"Есть некий прагматический момент"
Всеукраинское объединение "Свобода" готово сотрудничать со всеми, кроме Партии регионов.
Об этом заявил лидер политической силы Олег Тягнибок в эфире 5 канала.
"Мы готовы абсолютно со всеми проукраинскими актиянуковичовскими политическими силами, которые не исповедуют Кремлевскую политику, со всеми договариваться", - сообщил политик.
"Мы прекрасно понимаем, что есть определенный прагматический момент. Договариваться можно скажем не по пропорциональным, а мажоритарным отдельным округам", - уточнил он.
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