В киевской мэрии - 9 новых начальников

Назначены новые руководители девяти структурных подразделений Киевской городской государственной администрации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, сегодня во время совещания по оперативным вопросам с заместителями председателя столичной горгосадминистрации, начальниками главных управлений и руководителями коммунальных предприятий, и.о. главы администрации Александр ПОПОВ представил вновь назначенных начальников девяти структурных подразделений исполнительного органа Киевского городского совета.

Так, начальником Главного управления транспорта и связи назначен Евгений ВОДОВОЗОВ. С 2006 года он работал директором Департамента транспорта и связи Харьковского городского совета. А.ПОПОВ сразу поручил новому начальнику подготовить свое виденье развития транспортной инфраструктуры города и представить его в ближайшее время.

Начальником Главного управления образования и науки стала Вера ГОРЮНОВА. До этого времени она работала первым заместителем начальника Главного управления образования и науки.

На должность начальника Главного управления капитального строительства Киева назначен Сергей ДАНИЛОВИЧ. Предыдущий руководитель управления Виктор ЧЕРНЫЙ занял должность первого заместителя начальника главного управления.

Начальником Главного управления экономики и инвестиций назначен Игорь ДОВБАНЬ. На государственной службе он с 2005 года. В 2009 году работал в Министерстве окружающей природной среды в должности начальника Управления стратегического планирования и экономики природопользования, а с октября 2009 до этого времени занимал должность заместителя директора Национального агентства Украины по иностранным инвестициям и развития.

Управление прессы и информации возглавила Оксана ЗБИТНЕВА. Ранее она работала заместителем директора по связям с общественностью Агентства развития жилищно-коммунального хозяйства, а с июля 2010 года – исполняла обязанности руководителя Управления прессы и информации КГГА.

Главное управление по вопросам внутренней политики и связей с общественностью возглавила Марина ХОНДА. Юрист по специальности, с 2008 года она работала начальником юридического управления ООО «Концерн «Киевподземдорстрой». Первой задачей для М.ХОНДЫ станет подготовка к нынешнему празднованию Дня Независимости Украины и Дня Государственного флага Украины

Начальником Главного управления труда и социальной защиты населения назначена Татьяна КОСТЮРЕНКО, которая ранее возглавляла Главное управление социальной защиты населения.

Должность начальника Главного финансового управления занял Владимир РЕПИК. На государственной службе он с 1996 года. На протяжении десяти лет работал в системе Министерства финансов Украины, а с 2009 года до последнего времени – директором финансово-административного департамента Министерства жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Также А.ПОПОВ представил нового начальника Главного управления градостроения, архитектуры и дизайна городской среды – главного архитектора города Киева Сергея ЦЕЛОВАЛЬНИКА и первого заместителя начальника Главного управления контроля над благоустройством города Киева Сергея РЮМШИНА.

А.ПОПОВ пожелал успехов в работе всем новоназначенным руководителям.

«Я убежден, что каждый из новоназначенных руководителей – опытный специалист. Убежден, что эти люди оправдают наше доверие», – сказал А.ПОПОВ.

Он добавил, что в настоящее время в КГГА продолжаются конкурсы на замещение вакантных должностей и вскоре будут новые назначения.