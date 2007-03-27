Ющенко около часа провел в Конституционном суде

Руководитель информационной службы Секретариата Президента Лариса Мудрак подтвердила информацию о встрече Президента страны Виктора Ющенко с судьями Конституционного суда.

Ющенко прибыл в КС сегодня около 9 часов утра. Его встретили несколько сотен человек, которые требовали от Президента не оказывать давление на судей КС. Возле входа в КС стояло небольшое милицейское оцепление.

Встреча продолжалась около часа.

Вчера пресс-служба Президента заявила, что встреча Ющенко с судями КС не планируется.

По материалам Главреда