Ющенко около часа провел в Конституционном суде
10:35, 27 марта 2007Политика
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Мудрак подтвердила информацию
Руководитель информационной службы Секретариата Президента Лариса Мудрак подтвердила информацию о встрече Президента страны Виктора Ющенко с судьями Конституционного суда.
Ющенко прибыл в КС сегодня около 9 часов утра. Его встретили несколько сотен человек, которые требовали от Президента не оказывать давление на судей КС. Возле входа в КС стояло небольшое милицейское оцепление.
Встреча продолжалась около часа.
Вчера пресс-служба Президента заявила, что встреча Ющенко с судями КС не планируется.
По материалам Главреда
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