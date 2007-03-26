Регионалы обвиняют Ющенко в телепортации Конституционного Суда

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, член фракции Партии регионов Григорий ИЛЬЯШОВ заявляет о давлении Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на судей Конституционного Суда.

Об этом идет речь в заявлении Г.ИЛЬЯШОВА, размещенном на сайте Партии регионов.

Г.ИЛЬЯШОВ утверждает, что В.ЮЩЕНКО “собрал у себя судей Конституционного Суда Украины и ведет с ними беседы по поводу дел или дела, находящегося в производстве Конституционного Суда Украины”. По словам депутата, членам комитета стало известно, что «сегодня, только что Президент Украины собрал у себя судей Конституционного Суда Украины».

«Мы в Комитете Верховной Рады по вопросам правовой политики, который является профильным парламентским комитетом в сфере обеспечения реализации полномочий Конституционным Судом Украины, глубоко возмущены происходящим», - подчеркнул председатель комитета.

По его словам, «Президент не имел права этого делать. Это – форма давления на судей при осуществлении ими своих полномочий».

Г.ИЛЬЯШОВ считает, что Президент Украины уже реализовал свою установленную законом квоту, назначив шесть судей Конституционного Суда. «На этом его полномочия в сфере организации деятельности органа конституционной юрисдикции исчерпаны», - сказал Г.ИЛЬЯШОВ. По его словам, Конституционный Суд Украины имеет четко определенное местонахождение, и, согласно закону, именно по месту нахождения Конституционного Суда, а не в каком-либо ином месте, готовятся и утверждаются его решения и заключения.

«Более того, судьи Конституционного Суда Украины при осуществлении своих полномочий являются независимыми и подчиняются только Конституции Украины, руководствуются только действующими законами Украины, кроме законов или их отдельных положений, которые являются предметом рассмотрения Конституционным Судом Украины», - напоминает председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики.

В то же время, в пресс-службе Президента Украины УНИАН заявили, что встречи В.ЮЩЕНКО с судьями Конституционного Суда Украины не было и не планируется.