Financial Times: в США критикуют Януковича за свертывание демократии

Два американских демократических института критикуют Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА за свертывание демократических достижений после Помаранчевой революции 2004 года. Об этом пишет Financial Times в статье “Американские группы осуждают действия Януковича”.

Как отмечает издание, институты, которые представляют ведущие политические партии США, собираются обнародовать свое совместное заявление в ближайшее время.

В частности, в заявлении, подготовленном Международным республиканским институтом и Национальным демократическим институтом, которое попала в распоряжение Financial Times, речь идет о недавно принятом законе о выборах, который нечестным путем уменьшает шансы оппозиционных партий на местных выборах, которые должны состояться 31 октября 2010 г.

“Хотя это заявление является пока самой острой критикой деятельности В.ЯНУКОВИЧА международными организациями, ему предшествовал ряд обвинений со стороны оппозиционных партий и средств информации страны. Они обвиняли пророссийского лидера Украины и преданную ему коалицию в наступлении по кремлевскому образцу на демократию и свободу слова с момента их прихода к власти”, - отмечает газета.

Ссылаясь на закон о выборах, принятый 29 июня сторонниками Президента Украины в парламенте и подписанный В.ЯНУКОВИЧЕМ 27 июля, авторы заявления остро критикуют то, что он «ограничивает избирательный потенциал» оппозиционных партий, запрещая избирательным блокам и партиям, зарегистрированным менее года назад, принимать участие в выборах.

«Ограничения в отношении новых партий и независимых кандидатов являются необоснованными в свете принципов, которые определяет Конституция Украины, а также международных обязательств и обязанностей, которые взяла на себя Украина», - говорится в заявлении.

Продемократические активисты приветствовали прогресс, которого достигла Украина со времен Помаранчевой революции. Тогда Украину считали редким светочем демократии в окружении России, и активисты надеялись, что эта тенденция сохранится, невзирая на победу В.ЯНУКОВИЧА на февральских выборах.

Однако, МРИ и НДИ называют последние события большой угрозой для демократии в Украине, отмечая: «Эти события можно охарактеризовать как изменение законодательной базы для создания ограничений для конкуренции и…необоснованного нарушения права граждан на законный выбор».

Коалиционное большинство В.ЯНУКОВИЧА в парламенте также критикуют за принятие этих новых правил накануне выборов «непрозрачным путем, почти без публичного обсуждения».

Оппозиционные партии заявляют, что их лидеры и сторонники сталкиваются с ростом политического преследования. Трое высоких должностных лиц, в прошлом году работавших в правительстве Юлии ТИМОШЕНКО, которая сегодня является лидером оппозиции, были арестованы по обвинению в коррупции. В среду работники Службы безопасности Украины захватили офис партии Ю.ТИМОШЕНКО в Крыму, отмечает Financial Times.

В то же время, В.ЯНУКОВИЧ неоднократно отрицал неправомерные действия, пишет издание. Однако в открытом письме, обнародованном на этой неделе, Международный институт прессы призвал В.ЯНУКОВИЧА положить конец «угрожающему ухудшению свободы прессы за последние полгода». «Существует обеспокоенность, что Украина теряет достижения в сфере свободы прессы», - заявляет Международный институт прессы, который базируется в Вене.