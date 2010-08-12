БЮТ предлагает украинцам забросать суды исками к компании Фирташа

Блок Юлии Тимошенко призывает граждан поддержать акции БЮТ, направленные на недопущение повышения цены на газ для населения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

В частности, БЮТ напоминает, что постановлением НКРЭ от 13 июля 2010 г. с 1 августа с.г. увеличена цена на газ для нужд населения на 50%, соответственно, тарифы на горячую воду и тепло возрастают на 25%. В Меморандуме, подписанном с Международным валютным фондом для получения нового кредита, задекларированы планы властей увеличить цену на газ для населения еще на 50% в апреле 2011 года. Вместо этого, говорится в сообщении, “Блок Юлии Тимошенко и партия “Батькивщина” делают и будут делать все необходимое, чтобы не позволить Виктору ЯНУКОВИЧУ и его команде наживаться за счет простых людей, в частности – через поднятие цен на газ для населения”. При этом БЮТ предлагает объединить усилия нашей политической силы и общества и сделать такие действия:

В частности, БЮТ призывает граждан обращаться в суд по вопросу возврата газа компании “РосУкрЭнерго”. По данным БЮТ, “решение Стокгольмского суда о возмещении Украиной компании “РосУкрЭнерго” 12,1 млрд. кубометров газа или 5,4 млрд. долларов США не может вступить в силу без его подтверждения отечественным судом. Но, учитывая нынешнее состояние судебной системы государства, сложно надеяться на правосудное решение. Призываем Вас отстоять свои права и обратиться в качестве третьего лица в Шевченковский районный суд города Киева, который рассматривает данный вопрос”.

По информации пресс-службы, партия «Батькивщина» обжаловала в Окружном административном суде города Киева постановление НКРЭ о повышении цены на газ для населения. БЮТ ожидает, что первое судебное заседание по этому делу состоится 16 августа с.г.

В то же время, БЮТ отмечает, что каждый гражданин Украины “вместе с нами может выступить в защиту своих прав и обратиться в местный суд с иском к НКРЭ относительно обжалования решения о повышении цены на газ для населения”.

Фракция Блока Юлии Тимошенко зарегистрировала в Верховной Раде Украины проект Закона №6712 от 15 июля 2010 г. “О моратории на повышение цен и тарифов на потребление в быту природного газа в 2010 году” и будет требовать его внеочередного рассмотрения и подписания на первом заседании парламента 7 сентября 2010 г., говорится в сообщении. По убеждению БЮТ, “власть не имеет права устанавливать мировые цены на газ для населения в период финансового кризиса, когда доходы наших граждан значительно ниже, чем в соседних европейских странах”. Поэтому Блок Юлии Тимошенко приглашает граждан 7 сентября в 10.00 прийти к Верховной Раде Украины и поддержать принятие проекта Закона “О моратории на повышение цен и тарифов на потребление в быту природного газа в 2010 году”.

“Власть боится нашего единства, вместе мы заставим их считаться с интересами граждан и не позволим им дальше обворовывать государство и народ”, - убеждены в Блоке Юлии Тимошенко.