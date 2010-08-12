Адвокат «таможенника Тимошенко» требует допроса чиновников Газпрома

Без представителей РАО «Газпром» истину по делу о якобы незаконном растаможивании 11 млрд. кубометров газа с участием бывшего начальника Государственной таможенной службы Украины Анатолия МАКАРЕНКО установить будет невозможно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил его адвокат Юрий СУХОВ.

При этом он сообщил, что соответствующее ходатайство о допросе представителей «Газпрома” он уже направил на имя старшего следователя СБУ, который расследует дело А.МАКАРЕНКО.

«Я считаю, что без них (представителей «Газпрома» - УНИАН) невозможно объективно разобраться в деле. И если они не будут допрошены, то я буду считать, что вина обвиняемого не доказана, расследование проведено не объективно”, - сказал Ю.СУХОВ.

По словам адвоката, поскольку не выяснена роль «Газпрома» в этом деле, то встает вопрос, почему российская сторона подписывала эти соглашения, если считала, что они не действительны.

Как сообщалось, А.МАКАРЕНКО был задержан в рамках расследования уголовного дела о нанесении ущерба Украине по результатам рассмотрения иска RosUkrEnergo к "Нафтогазу" в Стокгольмском арбитраже.

Именно А.МАКАРЕНКО в 2009 году возглавлял Государственную таможенную службу, которая провела растаможивание газа “РосУкрЭнерго”. В отношении А.МАКАРЕНКО было возбуждено уголовное дело по статье "служебная небрежность".

Справка УНИАН. 8 июня Стокгольмский арбитраж принял решение, согласно которому НАК «Нафтогаз Украины» обязан возвратить RUE 11 млрд. куб.м газа.

Этот газ был изъят “Нафтогазом” у RUE в 2009 году в качестве компенсации после того, как в результате подписания прямого контракта между «Нафтогазом» и «Газпромом» в январе 2009 года Rosukrenergo было исключено из схемы поставок газа в Украину и за ее пределами. Это было сделано по согласованию с «Газпромом», который владеет 50% RUE.