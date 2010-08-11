Партия регионов в Крыму обгонит Тигипко и коммунистов

Председатель Совета министров Крыма, лидер крымской организации Партии регионов Василий ДЖАРТЫ прогнозирует получение его политической силой большинства голосов на местных выборах в автономии.

Об этом В.ДЖАРТЫ заявил в интервью газете «Известия».

«На первом месте, и в этом нет сомнения, - Партия регионов. На втором - "Сильная Украина" вице-премьера Сергея ТИГИПКО. На третьем - коммунисты», - сказал В.ДЖАРТЫ.

По его прогнозам, партия «Русский блок» не войдет «в группу лидеров».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украина назначила выборы в местные органы власти на 31 октября. На эту же дату крымский парламент назначил свои выборы.

Партия регионов и «Русский блок» на прошлых местных выборах участвовали в Крыму в блоке «За Януковича!». В то время крымскую организацию ПР возглавлял Василий КИСЕЛЕВ.