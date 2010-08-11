Избитого журналиста вызвали в суд

Резонансное дело о жестоком избиении главного редактора Василия Демьянива в пятницу, 13 августа, рассмотрит Коломыйский горрайонный суд (г. Коломыя, ул. Грушевского, 29, тел. 043-332-35-55).

Журналиста в качестве потерпевшего судья В.М.Веселов вызвал на 13.15.

В.Демьянив не верит в справедливое расследование уголовного дела, бытовой мотив разбойного нападения на него. К двум злоумышленникам, которых милиция обвиняет по ст. 185 ч.2, ст. 296 ч.4, ст. 121 ч.2 УК Украины, добавили еще одного, что стало ему известно только из письма областного УМВД о завершении предварительного следствия.

С материалами дела, хоть и имел право, своевременно ознакомиться не смог. Сообщение приглашало это сделать до 19 июля, а письмо со штемпелем Ивано-Франковска от 21-го июля потерпевший получил ... 22-го.

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