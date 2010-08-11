Глава института национальной памяти переиначил Голодомор по-своему

Председатель Украинского института национальной памяти (УИНП) Валерий СОЛДАТЕНКО считает, что Голодомор «не был этноцидом украинского народа».

Об этом В.СОЛДАТЕНКО заявил в интервью газете «Коммерсант Украина » (№137, 11 августа).

«Голодомор – это трагедия, результат преступной деятельности Сталина и его окружения: Молотова, Кагановича, Косиора, Чубаря. Перед нами не стоит задача оправдать преступные методы коллективизации и методы хлебозаготовок, которые привели к таким последствиям, но надо учитывать, в каком геополитическом положении находилась страна в то время, какие процессы с неизбежностью вели к новой мировой войне. Голод не был этноцидом украинского народа. Никто, сидя на троне, не принимал решения о том, "как бы мне уморить голодом украинскую нацию". Так не бывает, история – это переплетение объективных и субъективных моментов», - заявил он.

При этом В.СОЛДАТЕНКО выразил мнение, что «у нас, в современной Украине, на определенном этапе становления государства возникло искушение сказать, что у нас плохие соседи, которые нас взяли, наказали, голодом морили».

«Это утверждение не подтверждено документально. Просто Украина – жертва, давайте поплачем все вместе», - сказал председатель Украинского институту национальной памяти.

*** В.СОЛДАТЕНКО был назначен руководителем Института национальной памяти в июле 2010 г.

По информации «Украинской правды», он родился в Донецкой области. С 1976 по 1984 год работал старшим научным сотрудником Института истории партии при ЦК Компартии Украины - филиала Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.

В 1984-1988 возглавлял кафедру исторического опыта КПСС Киевской высшей партийной школы. С 1988 по 1991 - заведующий отделом историко-политических исследований Института политических исследований ЦК Компартии Украины.

С 1992 был заведующим отделом этноисторических исследований Института политических и этнонациональных исследований им. Кураса НАН Украины.