Экс-депутат Марков отрицает участие в драке

Экс-депутат Одесского горсовета Игорь МАРКОВ заявляет о недостоверности информации, распространенной рядом СМИ о его участии в драке, а также нанесении ножевого ранения в область шеи и оказания помощи хирургами местной клиники «Инто-Сана».

Как передает корреспондент УНИАН, И.МАРКОВ сделал это заявление в интервью телеканалу АТВ, который находится в его собственности, уклонившись от встречи с журналистами других одесских СМИ, которые высказали предложения о проведении встречи с лидером партии «Родына».

Опровергнув в очередной раз сообщения об участии в потасовке, И.МАРКОВ назвал спланированной провокацией со стороны газеты "Свободная Одесса" и телеканала "Круг" вброс этой информации. Сработала "цепочка дезинформации", сказал он, в которой был задействован ряд СМИ.

По его словам, эта технология "была создана и обкатана еще во времена "оранжевой революции", и активно использовалась для распространения разного рода провокаций”.

В то же время журналисты «Свободной Одессы», а также лидеры одесских организаций НРУ, Ассоциация казацких товариществ «Сечь» и другие публично обратились к руководству Одесского облуправления милиции с требованием провести досудебное расследование причин и обстоятельств потасовки в ресторане, приведшей к нанесению ножевого ранения экс-депутату И.МАРКОВУ.

В Обращении, переданном начальнику УМВД Украины в области Михаилу ЯЦКОВУ, высказано, в частности, удивление, что правоохранители уклоняются от реагирования на публикации СМИ о криминальном происшествии в общественном заведении. Хотя сообщение о событии, которое содержит признаки преступления, согласно п.4 ст. 94 Уголовно-процессуального кодекса Украины, является основанием для проверки фактов и возбуждения уголовного дела.

С учетом этого, говорится в документе, «требуем безотлагательно провести необходимые следственные мероприятия и возбудить уголовное дело». Справиться с этим нетрудно, поскольку в момент потасовки в ресторане «присутствовал ряд высокопоставленных работников прокуратуры, старших офицеров милиции, а также лично Вы, Михаил Владимирович», - напоминают авторы обращения начальнику облУВД полковнику М.ЯЦКОВУ.

Направил письменные запросы в облУВД и клинику «Инто-Сана» по поводу проверки информации местных СМИ о совершении преступления, а также подтверждения либо опровержения достоверности факта обращения экс-депутата И.МАРКОВА за медицинской помощью в клинику и корреспондент УНИАН. Поскольку на устные журналистские запросы 9 августа должностные лица давали уклончивые ответы. Руководство «Инто-Саны» отказалось подтвердить или отрицать факт оказания хирургической помощи И.МАРКОВУ под предлогом «огромного объема работы», а в ЦОС облУВД это просто никак не комментировали.

Как сообщалось, 8 августа одесская телекомпания «Круг» сообщила в одном из выпусков о том, что в драке в одном из ресторанов Одессы получил ножевое ранение в шею, после чего был госпитализирован и прооперирован в клинике экс-депутат Одесского горсовета И.МАРКОВ, возглавляющий партию «Родына».

«И.МАРКОВ прибыл в ресторан на день рождения местного бизнесмена навеселе, что не понравилось некоторым участникам, которые пытались держаться подальше от скандально известного деятеля, - сообщил телеканал «Круг». - Виновник торжества, который пригласил И.МАРКОВА на свой юбилей, сделал ему несколько замечаний. Однако последний продолжал вести себя вызывающе, цепляться к гостям. Возникла драка, в которой И.МАРКОВ получил удар ножом в шею, в тяжелом состоянии был госпитализирован в клинику «Инто-Сана» и прооперирован».

Вместе с тем представитель пресс-службы партии «Родына» Александр ХРИСТОФОРОВ обнародовал лаконичное заявление, что «информация о ранении лидера одесской оппозиционной партии «Родына», которую распространили ряд одесских и украинских СМИ, не соответствует действительности».