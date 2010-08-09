Демократические силы в Донецке поддержат единого кандидата

В Донецке на должность мэра на предстоящих выборах в местные органы власти будет баллотироваться кандидат от партии, представляющей демократические силы региона.

Об этом заявил на брифинге в Донецке глава областной организации партии «Батькивщина» Гарегин АРУТЮНОВ после своего избрания на эту должность.

Он сказал, что БЮТ обязательно будет выдвигать кандидата на выборы Донецкого городского головы и допустил возможность того, что поддержит другого достойного кандидата на эту должность от партии, представляющей демократические силы региона.

«Кандидатов несколько, мы их рассматриваем. Я пока не хочу озвучивать фамилии кандидатов на мэра Донецка, но кандидат будет, я в этом уверен», - сказал Г.АРУТЮНОВ. При этом он добавил: «Если вдруг получится так, что из тех кандидатов, которые баллотируется, будет человек, достойный нашей поддержки, то наша организация может поддержать кандидата и от другой партии, которая представляет демократические силы».