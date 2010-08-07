Азаров обещает новое жилье людям, дома которых разрушила стихия

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что все семьи, дома которых были разрушены или повреждены в результате наводнений и оползней в Черновицкой области, до осени должны получить новое жилье.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, об этом он заявил сегодня в Черновцах после торжественного заседания с руководящим составом региона по случаю празднования 70-летия со дня образования области.

По словам Н.АЗАРОВА, абсолютно все семьи, дома которых были повреждены во время наводнений и оползней, осенью должны получить жилье, а их дети должны пойти в школу.

Н.АЗАРОВ поручил губернатору области Михаилу ПАПИЕВУ взять этот вопрос под личный контроль, подчеркнув при этом, что все необходимые средства для строительства жилья будут выделены своевременно.

Также Н.АЗАРОВ сказал, что выполнение решений Президента, Совета национальной безопасности и обороны Украины и соответствующих поручений правительству по предотвращению пожаров "в области организовано на высоком уровне".

"Невзирая на аномальную жару, в области не было ни одного пожара", - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, в результате долговременных, сильных дождей с 22 по 29 июня от разлива рек, прорыва дамб, подъема грунтовых вод, накопления в низинах сточных вод и активизации оползневых процессов в 10 районах Черновицкой области признаны пострадавшими 294 населенных пункта, в том числе г. Черновцы.

Стихией было разрушено и повреждено 2 тыс. 82 жилых дома.