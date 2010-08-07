ГПУ возобновила уголовные дела против экс-замминистра юстиции

Генеральная прокуратура Украины возобновила расследование уголовных дел, возбужденных против председателя Украинской социал-демократической партии Евгения КОРНИЙЧУКА, когда он занимал должность первого заместителя министра юстиции Украины, когда министерство возглавлял Николай ОНИЩУК.

Об этом сам Е.КОРНИЙЧУК сообщил в комментарии для еженедельника «Зеркало недели» (№ 28 (808) от 7-13 августа 2010 г.).

«Против меня возбуждены старые уголовные дела. В 2009 году Генеральная прокуратура выдвинула против меня превышение служебных полномочий по вопросам, связанным с НАК и представлением его интересов в иностранных судах. У меня в кабинете были обыски. Речь идет о том, нужно ли было проводить конкурсы на закупку юридических услуг. Ничего нового. Вы можете поднять публикации на этот счет. В рамках действующего законодательства были предоставлены все разъяснения по этому вопросу. Все дела закрыли. Однако в этот четверг в Генпрокуратуру были вызваны свидетели. Прокуроры говорят, что дела возбуждены по новым статьям», — сказал Е.КОРНИЙЧУК.

При этом председатель УСДП подчеркнул, что возобновление следствия является ярким индикатором того, что он не сотрудничает с властью.

«Сами понимаете, что вряд ли все это свидетельствует о том, что я каким-то образом сотрудничаю с управляющим режимом. И уж тем более — являюсь советником Юрия БОЙКО. Я вообще не понимаю, почему должен оправдываться, если у меня ситуация просто кричащая», — заявил Е.КОРНИЙЧУК.

Он также отметил, что УСДП продолжает сотрудничество с другими оппозиционными силами.

«Мы уже приняли решение о местных выборах. Этот вопрос обсуждался с Юлией ТИМОШЕНКО. Двигаемся параллельными курсами. Соответственно, в режиме дружбы и сотрудничества занимаемся агитацией. Таким образом, УСДП ниоткуда не выходит и никуда не входит», — прокомментировал Е.КОРНИЙЧУК слухи о своем возможном вхождении в провластную коалицию.

Он также опроверг слухи об исключении из партии народного депутата Елены ШУСТИК.

«Что касается ситуации в партии, то в марте на политсовете Елене ШУСТИК действительно было сделано замечание: согласовывать ключевые решения с политсоветом. А то она, будучи моим заместителем, почему-то подписывала все кряду. В июне ШУСТИК была освобождена от поста зама, но осталась в политсовете. А значит — и в партии», — сказал Е.КОРНИЙЧУК.