Янукович и Бубка обсудили заявку Украины на зимнюю Олимпиаду-2022

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и президент Национального олимпийского комитета Сергей БУБКА обсудили концепцию подачи заявки от Украины на проведение Зимних Олимпийских игр 2022 года в Карпатах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, соответствующее обсуждение состоялось сегодня во время встречи В.ЯНУКОВИЧА и С.БУБКИ.

В ходе разговора С.БУБКА информировал главу государства о своей недавней поездке в Карпаты (Львовская область) для ознакомления с местной ситуацией с учетом требований, необходимых для того, чтобы Украина могла подать указанную заявку и претендовать на принятие Зимней Олимпиады-2022. Кроме того, глава НОК сообщил Президенту Украины о ключевых моментах, которые следует обеспечить в вопросах гостиничного комплекса, развития соответствующей инфраструктуры, необходимых для подачи заявки. «Мы должны до 2014 года планомерно подготовить всю информацию, улучшить нашу инфраструктуру, чтобы в 2014 году выдвинуть свою кандидатуру на проведение Зимних Олимпийских игр», - сказал С.БУБКА.

Он также отметил, что Украина реально имеет все условия для того, чтобы достойно провести это мероприятие. «Нам просто нужно сегодня грамотно изучить все требования, которые необходимо знать, чтобы на протяжении четырех следующих лет предпринять первые шаги и развить ту инфраструктуру, которая нам понадобится для подачи заявки», – подчеркнул С.БУБКА. По его словам, Международный олимпийский комитет считает, что семи лет достаточно, чтобы с нуля подготовиться и провести Олимпийские игры на высшем уровне. “А сегодня, когда у нас есть двенадцать лет и пять лет до момента голосования на сессии МОК, если мы будем подходить к вопросу четко, по программе, каждый год будем выполнять определенный объем работ по строительству спортивных сооружений, которые понадобятся нам к 2022 году, я считаю – это реально», – отметил президент НОК Украины.