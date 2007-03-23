Тимошенко увидела, как депутаты торгуют телом и меняют ориентацию

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что коалиция перекупает оппозиционных депутатов.

Об этом она сегодня сказала на пресс-конференции в Киеве. «Что касается депутатов-перебежчиков, то я должна сказать, что сегодня в парламенте вместо той доски, где показывают голосование, нужно проводить биржевые котировки. Например, один КИНАХ стоит три КОВТУНЕНКО, а один НАДОША стоит 3-5 млн. долларов», - сказала Ю.Тимошенко.

По ее убеждению, должно быть публично объявлено, какая стоимость одного депутата, чтобы «они, бедные, ориентировались и знали, что, возможно, заявление о переходе в большинство нужно писать завтра, потому что завтра на штуку будет дороже».

«Я считаю, что это уже не парламент, и Президент не выполнит свои конституционные обязанности, если оставит этот парламент работать.

Она отметила, что сегодня предложения для оппозиционных депутатов о переходе в большинство выросли до 10 млн. долларов.

По ее мнению, сегодня БЮТ и "Наша Украина" проходят испытание на выдержку перед искушением нескольких миллионов долларов.

«Предатели – продают собственное тело. Я знаю, что все осуждают, когда определенные женщины торгуют своим телом, но когда мужчины начинают торговать своими телами и менять ориентацию. Когда они говорят: пусть кто-то станет на табуретку, чтобы не становиться на колени, чтобы совершить все нетрадиционные функции, то, я думаю, это то, что тяжело предусмотреть», - сказала она. По ее словам, в такой ситуации тяжело предусмотреть, кто может перейти в коалицию.