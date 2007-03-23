Ющенко предлагает наказывать за отрицание Голодомора штрафом или тюрьмой

Президент Виктор ЮЩЕНКО подал в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, в котором предлагает установить уголовную ответственность за публичное отрицание Голодомора 1932-33 годов в Украине и Холокоста.

Как сообщает пресс-служба главы государства, законопроектом предусмотрено наказание за такое отрицание в виде штрафа от ста до трехсот необложенных налогом минимумов доходов граждан или двух лет заключения. За эти действия, совершенные служащим или повторно, предусмотрены четыре года тюрьмы.

Как сообщал УНИАН, сегодня на брифинге председатель Секретариата Президента Виктор БАЛОГА сказал, что Президент внесет в парламент этот законопроект на следующей неделе.

В.БАЛОГА отметил, что такие законы существуют в мире, и, по убеждению В.ЮЩЕНКО, за него должны проголосовать как представители оппозиции, так и представители коалиции.

Он отметил, что данный закон станет предохранителем от политических спекуляций со стороны аутсайдеров политического процесса.

*** В более чем десяти странах Европы, в том числе Франции, Швейцарии, Бельгии, Польше, предусмотрена уголовная ответственность за публичное отрицание Холокоста. В Австрии, Румынии, Чехии за отрицание Холокоста карают заключением на срок от 6 месяцев до 10 лет. В Германии и Израиле наказание может достигать 5 лет тюрьмы. В Румынии особое наказание для госслужащих – до 5 лет заключения.

Президентский законопроект – это «предохранитель» от спекуляций политических аутсайдеров на трагических страницах истории.