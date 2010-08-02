Эксперты видят мощное «пивное лобби» в парламенте

Народный депутат Украины Дмитрий ВЕТВИЦКИЙ (фракция БЮТ) считает, что производители пива используют в парламенте мощное лобби для того, чтобы не допустить введения на законодательном уровне ограничения рекламы пива и других слабоалкогольных напитков.

Такое предположение Д.ВЕТВИЦКИЙ высказал, комментируя игнорирование парламентом требований общественных организаций по рассмотрению законопроекта № 1014-2о внесении изменений в Закон «О рекламе».

«Этот законопроект уже 27 месяцев лежит в Комитете по вопросам свободы слова и информации, хотя, согласно Регламенту, должен быть рассмотрен на протяжении месяца. Я считаю, тут без лоббизма не обошлось. Вопрос по ограничению рекламы пива нужно рассмотреть в Верховной Раде в ближайшее время – в сентябре, для того чтобы мы во всём пошли по цивилизованному пути – как в ограничении употребления спиртных напитков в общественных местах, так и в рекламе», – сказал Д.ВЕТВИЦКИЙ.

Депутат считает, что реклама пива и других слабоалкогольных напитков противоречит сути действующего законодательства, принятого в январе этого года об ограничении их продажи и потребления. «Мы сделали большое дело, приняв этот закон. Теперь милиция может штрафовать за распитие пива на улице, но с другой стороны, «благодаря» рекламе в сознании людей ещё не изменилось само отношение к его употреблению. Выходит, что мы запрещаем употребление пива в общественных местах, а реклама – насаждает», – пояснил он.

Д.ВЕТВИЦКИЙ сообщил, что получил обращение Харьковского профсоюза студентов с просьбой на законодательном уровне ограничить рекламу слабоалкогольных напитков. «Мой опыт в парламенте показывает: когда существует общественный запрос, законопроекты быстрее становятся законами. БЮТ и депутаты из других фракций будут требовать скорейшего рассмотрения этого законопроекта. Мы должны объединить усилия и на законодательном уровне ограничить рекламу пива: это будет ещё одним шагом к избавлению страны от пивного алкоголизма», – уверен депутат.

В свою очередь главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ напомнил о том, что в апреле этого года группа депутатов обратилась к председателю Верховной РадыВладимиру ЛИТВИНУ с просьбой включить законопроект об ограничении пивной рекламы в повестку дня заседания, однако закон не был рассмотрен.

В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ также обратил внимание, что в действующем Законе «О рекламе» существует законодательная норма об ограничении рекламы водки и вина на телевидении. «В частности, закон запрещает до 23 часов озвучивать название водочного бренда. В отношении пива такой запрет отсутствует. Пиво рекламируется круглосуточно, соответственно, оно находится не в равных условиях с той же водкой, реклама которой хоть и не запрещена, но всё же ограничена», – считает он.

Ещё один представитель «Форума спасения Киева» Олег АНДРОС сообщил, что организаторы некоторых фестивалей начали отказываться от привлечения производителей спиртных напитков к финансированию культурных мероприятий. «К примеру, спонсором фестиваля «Шешоры» в прежние годы выступал один из самых известных в Украине производитель водки, а в этом году организаторы отказались от алкогольного спонсора. Такие инициативы нужно приветствовать, ведь на музыкальные праздники такого рода съезжается много молодёжи, которая легко поддается на рекламу алкоголя», – отметил он.

Справка УНИАН. Законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О рекламе» (относительно рекламы алкогольных напитков и пива), внесённый 23 апреля 2008 года народными депутатами Николаем ТОМЕНКО и Андреем ШЕВЧЕНКО (оба – от фракции БЮТ), предусматривает более эффективные ограничения размещения рекламы алкогольных напитков, пива и других объектов интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются алкогольные напитки. В частности, законопроект предлагает распространить на рекламу пива и напитков, изготавливающихся на его основе, знаков товаров и услуг, под которыми выпускается пиво и слабоалкогольные напитки ограничения, действующие в отношении рекламы алкогольных напитков и соответствующих торговых марок.

Кроме того, предлагается на час (до 24 часов) продлить запрет на рекламу алкогольных напитков на радио и телевидении.

Документом также предусматривается запрет спонсорства теле-, радиопередач, театрально-концертных, спортивных и других мероприятий с использованием знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются алкогольные напитки.

Верховная Рада 21 января 2010 года приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничения потребления и продажи пива и слабоалкогольных напитков», в соответствии с которым установлен запрет на употребление пива (кроме безалкогольного), алкогольные и слабоалкогольные напитки в учреждениях здравоохранения, в учебных и образовательно-воспитательных заведениях, в общественном транспорте, на остановках, в подземных переходах, заведениях культуры, закрытых спортивных сооружениях, лифтах, таксофонах, на детских и спортивных площадках, в помещениях государственных учреждений.