Литвина просят рассмотреть проект об ограничении «пивной» рекламы

Группа народных депутатов от фракции Блока Юлии Тимошенко направила к председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ обращение с просьбой включить в повестку дня ближайшей пленарной недели законопроект № 1014-2 об ограничении рекламы пива и других слабоалкогольных напитков.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил один из авторов обращения – народный депутат Украины Валерий ДУБИЛЬ. Он сообщил, что обращение также подписали: Николай ТОМЕНКО, Андрей ШЕВЧЕНКО, Дмитрий ВЕТВИЦКИЙ, Анатолий ЯГОФЕРОВ, Иван СИДЕЛЬНИК и Валерий КАМЧАТНЫЙ.

В.ДУБИЛЬ утверждает, что Украина сейчас, как никогда, нуждается в законе, который бы ограничивал рекламу слабоалкогольных напитков, поскольку наше государство, по данным ВОЗ на 2008 год, занимает первое место в мире по употреблению алкоголя среди детей и молодежи. В частности, 40 % детей в возрасте от 14 до 18 лет были вовлечены в систематическое употребление алкоголя. А за последние 10 лет количество лиц, которые находятся в зависимости лишь от пива, выросло в 10–12 раз.

Таким образом, идёт целеустремленное разрушение генофонда нации путём алкогольного геноцида, считает политик.

«Коммерсанты за счёт увеличения производства алкогольных напитков увеличивают свои прибыли. Но их ценой является целое поколение молодёжи. Мы должны были бы заботиться о здоровье ребят и девушек, содействовать их всестороннему развитию, чтобы они формировались как здоровые и образованные личности, а не проводили время за изучением этикеток на пивных бутылках», – отмечает В.ДУБИЛЬ.

«Этот законопроект ожидает своего рассмотрения в Комитете по вопросам свободы слова и информации ещё с 23 апреля 2008 года. Хотя, в соответствии с Регламентом, профильный комитет должен проанализировать законопроект не позже 30-дневного срока с даты его регистрации. Теперь, после нашего письменного обращения, Верховная Рада должна рассмотреть его на протяжении 15 дней», – говорит парламентарий.

Политик замечает, что, при необходимости, проект постановления об отмене местных выборов был рассмотрен парламентом за один день. Так же быстро внесли изменения и к Закону «О Регламенте Верховной Рады Украины» относительно возможности формирования коалиции путём вхождения в неё отдельных депутатов, когда же речь идёт о здоровье украинской молодежи – законодательные инициативы лежат в комитетах по 2 года.

«А в это время страна тонет в пивном болоте», – отметил В.ДУБИЛЬ.

Депутат обращает внимание на то, что реклама пива и слабоалкогольных напитков в Украине противоречит сути Закона № 1824-VI от 21 января 2010 года о приравнивании пива и слабоалкогольных напитков к алкогольным и об ограничении их продажи и потребления, который вступил в действие.

«В общественных местах запрещено употребление алкогольных и слабоалкогольных напитков. Невзирая на это, реклама на телевидении и постерах продолжает приучать молодежь распивать спиртное в парках и на улице. Этому нужно положить конец, пока наша молодёжь окончательно не превратилась в поколение доходяг», – считает В.ДУБИЛЬ.

В свою очередь лидер гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ замечает, что употребление пива приводит к возникновению импотенции у мужчин, а у женщин – к избытку полового гормона фитоэстрогена, вызывающего рак шейки матки.

«Но никто из производителей пива об этом не говорит, вместо этого через рекламу вбивают в сознание пивные мифы. Один из пивных брендов призывает отправить соответствующее количество смс, за что обещает присвоить генеральский чин. То есть из рекламы вытекает, что учиться не нужно, работать не нужно, а достаточно отправить смс, и ты – генерал. Это унижает достоинство украинских военных», – говорит общественный активист.

В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ убежден, что на «смертоносной рекламе» наркотических веществ – алкоголя, табака и пока ещё легальных курительных смесей, в состав которых входят гавайская роза, шалфей, голубой лотос – которые имеют выраженное психоактивное действие, аналогичное действию марихуаны, нужно поставить «жирный крест».

Исходя из этого, «Форум спасения Киева» настаивает на быстрейшем принятии в первом чтении изменений к Закону Украины «О рекламе», предусмотренных законопроектом № 1014-2.

Справка УНИАН. Законопроект № 1014-2 о внесении изменений в Закон Украины «О рекламе» (относительно рекламы алкогольных напитков и пива), поданный народными депутатами от БЮТ Н.ТОМЕНКО и А.ШЕВЧЕНКО 23 апреля 2008 года, предусматривает более эффективные ограничения относительно размещения рекламы алкогольных напитков, пива и других объектов интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются алкогольные напитки. В частности, законопроект предлагает распространить на рекламу пива и напитков, изготавливающихся на его основе, знаков товаров и услуг, под которыми выпускается пиво и напитки, изготавливающиеся на его основе, ограничения, предусмотренные для рекламы алкогольных напитков и соответствующих торговых марок.

Кроме того, предлагается на час – до 24 часов – продлить запрет на рекламу алкогольных напитков на радио и телевидении, знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются алкогольные напитки.

Документом также предусматривается запрет спонсорства теле-, радиопередач, театрально-концертных, спортивных и других мероприятий с использованием знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются алкогольные напитки.

Верховная Рада 21 января 2010 года приняла в целом Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничения потребления и продажи пива и слабоалкогольных напитков».

Согласно требованиям указанного закона, запрещается употреблять пиво (кроме безалкогольного), алкогольные и слабоалкогольные напитки в учреждениях здравоохранения, в учебных и образовательно-воспитательных заведениях, в общественном транспорте, на остановках, в подземных переходах, заведениях культуры, закрытых спортивных сооружениях, лифтах, таксофонах, на детских и спортивных площадках и, в конце концов, в помещениях государственных учреждений.