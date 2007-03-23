Янукович рассказал о кровати, еде и мультфильмах

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ утверждает, что его личная жизнь не изменилась после назначения премьер-министром в августе 2006 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я привык есть простую еду, спать на одной кровати, но добираюсь до нее не раньше 12-ти ночи», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По словам премьера, его личная жизнь не изменилась. «Я готов работать с нагрузкой, и тогда я комфортно себя ощущаю», - пояснил он.

На вопрос журналистов, какой последний фильм он смотрел – украинский, российский или американский – В.ЯНУКОВИЧ ответил: «В последний раз я смотрел со своим внуком мультфильм, потому что не смог от него отцепиться: он хотел, чтобы я высказал свою точку зрения на этот мультфильм».

Премьер также сообщил, что продолжает поддерживать контакты с Енакиево, где родился и прожил почти 34 года. «Это очень сложный город, это большой промышленный город. Енакиевский металлургический завод, шахты и другие промышленные предприятия со сложной экономикой», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Глава правительства напомнил, что в свое время был одним из инициаторов возобновления работы Енакиевского металлургического завода – базового для развития города. «Это предприятие развивается, и я слежу, как там осуществляются инвестиционные проекты, и что они дают городу», - сказал он.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, он также владеет информацией о ситуации в угольной отрасли. «Мэр Енакиево – мой воспитанник, и я хочу подчеркнуть, что он избран уже на второй срок с большим преимуществом, к нему есть доверие людей. Там осуществляются местные программы, и у этого города есть будущее» - считает он.

Премьер также сообщил, что ежегодно посещает Енакиево. «Мне не стыдно за свое поведение по отношению к своему родному городу и школе, в которой я учился», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он считает, что сейчас он как премьер-министр будет создавать условия, при которых «люди, способные своими руками изменять свою жизнь, смогут это делать».

«Я надеюсь, что оценку моей собственной работе будет давать украинский народ. Если будут президентские выборы – то на президентских выборах, а если будут парламентские – то на парламентских выборах народ даст оценку работы моей партии (Партии регионов)», - резюмировал В.ЯНУКОВИЧ.