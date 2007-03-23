Янукович думает, что Луценко опасно играет

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ относится к Гражданскому движению “Народная самооборона” как к «авантюристической» организации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в Киеве на пресс-конференции.

“Я отношусь к «Народной самообороне» как к авантюристической организации, которая опасно играет. Знаете, если послушать, а я читаю постоянно выступления - мне дают, - если послушать эти призывы, которые звучат – идти на Киев, походы и так далее... Опасность в том, что не потому, что люди придут нормальные, но вместе с нормальными людьми могут прийти и те, которые будут совершать беззаконие», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер рассказал, что во время его поездок по регионам Украины к нему подходят люди, особенно женщины, в том числе из западных областей, с вопросом: «Скажите, зачем нам это надо?».

По словам В.ЯНУКОВИЧА, одна женщина подошла к нему и сказала: “Предупредили моего сына: если ты не пойдешь, то мы с тобой будем разбираться. Ну как жить можно так?”.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что в границах своих полномочий будет действовать, защищая не собственные интересы, а интересы людей, если “и кто будет мешать людям жить спокойно в этой стране, пугать людей, матерей, гнать их детей в какие-то походы”, премьер намерен найти законное решение и не допустить подобного.

Как заявил В.ЯНУКОВИЧ, в стране наблюдается «спокойное настроение» и экономический рост. “Это надо сейчас – походы? А если кто-то будет в них использовать оружие, скажите пожалуйста? Все это возможно. Главная цель – для чего это делается, зачем нам война, кто к этому призывает”, - сказал он.