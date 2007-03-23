Янукович уже привык к анекдотам о том, как он это делает...

Правительство намерено законодательно ужесточить ответственность в отношении неплательщиков за использованные энергоресурсы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на пресс-конференции в Киеве.

«Время, когда работал административный ресурс и Кабинет министров выбивал оплату за энергоносители, уже ушло. Сейчас в наших планах – принятие законов, в которых будет урегулировано, кто и как будет отвечать – предприятия теплокоммунэнерго или собственники жилья», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр подчеркнул, что правительству надоело выбивать деньги с потребителей газа, электроэнергии и тепла. «Учитывая политическую ситуацию, в которой в 18 регионах власть возглавляют представители оппозиции, и мы начинаем на них давить, возникают политические вопросы», - подчеркнул он.

«Какими средствами мы оказываем давление? Про меня разные сказки рассказывают и анекдоты, как я это делаю. Я к этому уже привык, поэтому мы будем принимать законы и выписывать их таким образом, чтобы исключить неплатежи», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.