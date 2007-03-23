Янукович пригласил пять журналистов на чай к себе домой

Виктор Янукович пригласил к себе на чай журналистов. Прием гостей должен состояться в воскресенье. Об этом было договорено на сегодняшней пресс-конференции после того, как журналист газеты "Сегодня" напомнил премьеру о том, что и Ющенко, и Тимошенко приглашали представителей СМИ к себе домой.

" Я подготовлю чай, вы посмотрите. Может, с камерой, посмотрите как я живу. У меня стол есть на 6 персон, большего стола нет. Если не возражаете, я буду за этим столом, можно пять журналистов, и мы поговорим о жизни", - сказал он.