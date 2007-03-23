Луценко считает Цушко ”Васей с колхозной водокачки”

Лидер “Народной самообороны”, экс-министр внутренних дел Юрий Луценко в интервью изданию “Украина молода” заявил, что о планируемом проведении обыска в его квартире он знал за несколько дней. “Об обыске я знал заранее — слава богу, нормальных людей везде хватает, в прокуратуре, милиции и даже судах. Решение об обыске прокуратура подала в суд в конце прошлой недели, а уже на следующий день я об этом знал”, - утвердил Луценко.

Также он подчеркнул, что деятельность «Народной самообороны», с которой Луценко связывает повышенное внимание Генпрокуратуры к своей персоне, не сводится к поддержке какой-то одной партии или противодействию другим. “К сожалению, все они лживые и предательские, по крайней мере те, которые имеют фракции в парламенте, - сказал Луценко. - Кто раньше, кто позже, кто в большей степени, кто в немного меньшей, но все они изменили своим избирателям. Прошу прощения за фразу, которая уже стала банальной, но слепоглухонемой хохол — мечта любой власти”.

Вопреки этому экс-министр обещает поход на Киев активных граждан. "Мы пойдем под окна к Президенту и скажем: Виктор Андреевич, слушай нас, заканчивай бесплодные консультации с Морозом и Януковичем, эти разговоры зайцев и волков, как лучше жить в лесу... Мы придем под стены Верховной Рады и скажем: мы протестуем против большинства, сформированного на основе измены и лжи, и в связи с этим мы требуем... Что — это уже должны определиться сами люди. Мы пойдем к правительству и заявим: Виктор Федорович, отвечайте за «базар», где улучшение нашей жизни уже сегодня? И дальше — конкретные требования, возможно, персональные отставки”.

Вряд ли это закончится сменой правительства, это отметил сам Луценко, изменением большинства в парламенте. “Но политикам принесут «черную метку».

Лидер Народной самообороны не верит в то, что деятельность нынешнего главы МВД Василия Цушко станет на препятствии планам Луценко. Однако очень негативно относится к призывам министра не ходить на митинги, чтобы в стране сохранялся порядок. "Это только Вася с колхозной водокачки может призывать: не ходите на митинги, чтобы нам было проще охранять ваши права! Так же можно было бы призывать: не покупайте мобилок, чтобы было меньше грабежей на улицах", – сказал Луценко.